С начала сентября из Курской области вывезли более 71 тысячи тонны пшеницы

Всего с начала года из Курской области экспортировано более 355 тысяч тонн продовольственной пшеницы Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из Курской области за две недели экспортировано более 71 тысячи тонны пшеницы

За 15 дней сентября текущего года с территории Курской области, под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, экспортировано 71044 тонн продовольственной пшеницы. Это составляет пятую часть от общего экспорта пшеницы с начала года, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года из Курской области экспортировано 355220 тонн продовольственной пшеницы. Основной объем был отгружен в Латвию – 82 %, и 18 % - в Беларусь.

В результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные вредные организмы не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий пшеницы подтверждены протоколами испытаний ФГБУ «ЦОКЗ». Продукция полностью соответствовала требованиям стран-импортёров и условиям контракта. В соответствии с действующим законодательством, на подкарантинную продукцию были оформлены фитосанитарные сертификаты, добавили в ведомстве.