Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика20 сентября 2023 12:57

С начала сентября из Курской области вывезли более 71 тысячи тонны пшеницы

Большую часть курского зерна экспортировали в Латвию
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Всего с начала года из Курской области экспортировано более 355 тысяч тонн продовольственной пшеницы

Всего с начала года из Курской области экспортировано более 355 тысяч тонн продовольственной пшеницы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Из Курской области за две недели экспортировано более 71 тысячи тонны пшеницы

За 15 дней сентября текущего года с территории Курской области, под контролем должностных лиц Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, экспортировано 71044 тонн продовольственной пшеницы. Это составляет пятую часть от общего экспорта пшеницы с начала года, сообщили в Управлении Россельхознадзора.

Всего с начала года из Курской области экспортировано 355220 тонн продовольственной пшеницы. Основной объем был отгружен в Латвию – 82 %, и 18 % - в Беларусь.

В результате лабораторных исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ», карантинные вредные организмы не обнаружены. Качество и безопасность экспортных партий пшеницы подтверждены протоколами испытаний ФГБУ «ЦОКЗ». Продукция полностью соответствовала требованиям стран-импортёров и условиям контракта. В соответствии с действующим законодательством, на подкарантинную продукцию были оформлены фитосанитарные сертификаты, добавили в ведомстве.