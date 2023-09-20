Часть Курска осталась без горячей воды

Воду дадут ближе к вечеру Фото: Светлана ВОЛКОВА

Для жителей завокзальной части города Курска 20 сентября отключат горячую воду.

- В связи с проведением технических работ ООО «ТГК» 20 сентября с 8:00 до 18:00 будет остановлена котельная в завокзальной части Железнодорожного округа города Курска, - сообщили в мэрии города.

Ранее КП рассказывала, что в Железнодорожном округе Курска 21 сентября с 9:00 до 12:00 прекратят подачу электроэнергии.

Свет отключат в связи с проведением плановых работ специалистами АО «Курские электрические сети».

Аналогичных отключений в Сеймском и Центральном округе в период до 22 сентября не запланировано, добавили чиновники.

Телефон для справок для жителей ЖД округа: 26-32-10.