В Курске отключат свет 21 сентября

Отключения затронут Железнодорожный округ
Фото: Светлана ВОЛКОВА
В Железнодорожном округе Курска 21 сентября с 9:00 до 12:00 прекратят подачу электроэнергии.
Свет отключат в связи с проведением плановых работ специалистами АО «Курские электрические сети», сообщили в мэрии Курска.
Отключение затронет адреса:
Комсомольская 31 — 83, 22 — 68;
Комсомольский пер-к 9 −33, 30 — 70;
2-й Комсомольский пер-к 25 — 41, 22 — 40;
3-й Комсомольский пер-к 73 — 93, 66 — 82;
Кривецкий пер-к 9 — 23, 10 −14;
Малый Кривецкий пер-к 1 — 9, 2 — 10.
Аналогичных отключений в Сеймском и Центральном округе в период до 22 сентября не запланировано, добавили чиновники.
Телефон для справок для жителей ЖД округа: 26-32-10.