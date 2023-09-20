В Курске отключат свет 21 сентября

Отключения затронут Железнодорожный округ Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Железнодорожном округе Курска 21 сентября с 9:00 до 12:00 прекратят подачу электроэнергии.

Свет отключат в связи с проведением плановых работ специалистами АО «Курские электрические сети», сообщили в мэрии Курска.

Отключение затронет адреса:

Комсомольская 31 — 83, 22 — 68;

Комсомольский пер-к 9 −33, 30 — 70;

2-й Комсомольский пер-к 25 — 41, 22 — 40;

3-й Комсомольский пер-к 73 — 93, 66 — 82;

Кривецкий пер-к 9 — 23, 10 −14;

Малый Кривецкий пер-к 1 — 9, 2 — 10.

Аналогичных отключений в Сеймском и Центральном округе в период до 22 сентября не запланировано, добавили чиновники.

Телефон для справок для жителей ЖД округа: 26-32-10.