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НовостиЗвезды20 сентября 2023 10:28

Курян приглашают на краеведческий квест

Территория проведения – улица Ленина
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Участники смогут в увлекательной форме расширить представления о военной истории Курска

Участники смогут в увлекательной форме расширить представления о военной истории Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 по 24 сентября сотрудники Центра историко-культурного наследия города Курска проведут для жителей и гостей города новый краеведческий квест «Вспомним всех поименно», посвященный Дню города и 80-летию победы в Курской битве.

Участники квеста смогут в увлекательной форме расширить представления о военной истории Курска, событиях и героях Великой Отечественной войны, датах и именах, увековеченных в памятниках и мемориальных досках.

Задания рассчитаны на школьников средних и старших классов, студентов, семейные и корпоративные команды.

Территория проведения – улица Ленина от драматического театра до площади Перекальского с прилегающими улицами.

Сбор участников – у памятника А. С. Пушкину (Театральная площадь), сообщили в мэрии города.

Тел. для справок 50-00-68.