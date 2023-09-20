Курян приглашают на краеведческий квест

Участники смогут в увлекательной форме расширить представления о военной истории Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 20 по 24 сентября сотрудники Центра историко-культурного наследия города Курска проведут для жителей и гостей города новый краеведческий квест «Вспомним всех поименно», посвященный Дню города и 80-летию победы в Курской битве.

Участники квеста смогут в увлекательной форме расширить представления о военной истории Курска, событиях и героях Великой Отечественной войны, датах и именах, увековеченных в памятниках и мемориальных досках.

Задания рассчитаны на школьников средних и старших классов, студентов, семейные и корпоративные команды.

Территория проведения – улица Ленина от драматического театра до площади Перекальского с прилегающими улицами.

Сбор участников – у памятника А. С. Пушкину (Театральная площадь), сообщили в мэрии города.

Тел. для справок 50-00-68.