Курян оштрафовали на десять тысяч рублей за сжигание мусора

Сжигать мусор запрещено из-за жаркой погоды Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Курской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Это значит, что введен полный запрет на разведение открытого огня - сжигание травы, мусора на приусадебных участках и придомовых территориях (даже в металлических емкостях), а также розжиг мангалов, сообщает МЧС региона.

Ежедневно за пожарной обстановкой в регионе следят сотрудники госпожнадзора.

В минувшие выходные в ходе профилактических рейдов в регионе к административной ответственности за нарушение противопожарного режима привлекли 11 человек.

К примеру, жителю села Большие Крюки Пристенского района в 10 тысяч рублей обошлось сжигание мусора на огороде.

Также 10 тысяч рублей придется заплатить дачницам СНТ "Журавлинка" Октябрьского района и "Городские сады" Железногорска за сжигание мусора на своих участках, рассказали в ведомстве.