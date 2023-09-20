Курянка устроила пожар, переливая на кухне "Уайт-спирит"

Серьезный пожар чуть не произошел в Курске на улице Краснознаменная. Об этом сообщили в МЧС региона.

Хозяйка квартиры решила перелить жидкость «Уайт-спирит» из одной емкости в другую. Место для этого выбрала не самое удачное – около работающей газовой плиты. Пары горючей жидкости вспыхнули в считанные секунды. О пожаре сообщили проходившие мимо дома люди, которые заметили в окне огонь. До прибытия спасателей курянка справилась с возгоранием самостоятельно. К счастью, обошлось без пострадавших и материального ущерба.

Сотрудники МЧС России напоминают:

не храните горючие жидкости вблизи источников огня, нагревательных приборов, под прямыми солнечными лучами;

хорошо проветривайте помещение, в котором работаете с ЛВЖ;

исключите доступ детей к емкостям с ЛВЖ.

Телефоны пожарных и спасателей 101 и 112.