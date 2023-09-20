В центре Курска нашли 29 артснарядов

19 сентября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили об обнаружении взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны на территории стройки в Курске на улице Карла Маркса.

На место ЧП выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области, сотрудники полиции.

Обнаруженные артиллерийские снаряды 105 мм, всего 29 штук, изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, сообщили в МЧС региона.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.