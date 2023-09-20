Актриса Настасья Кербенген приехала на кинофестиваль в Курск

В центре досуга «Юность» в Курске состоялась торжественная церемония открытия I Всероссийского фестиваля историко-героического и патриотического кино «Курская дуга», где был представлен художественный фильм «Учености плоды» режиссера Игоря Угольникова о событиях Великой Отечественной войны.

Показ кинокартины посетила актриса Настасья Кербенген, сыгравшая в ней одну из главных ролей – фрау Марии Шиллер. После кинопоказа все желающие смогли задать героине вопросы в рамках творческой встречи.

- Если народ не знает своего прошлого, то у него нет будущего. Реакция вашего зала – это большой подарок для режиссера, – сказала Настасья Кербенген.

Почетные грамоты и памятные сувениры на кинофестивале получили Злата Квасова, Олеся Зюкина и Мария Бурыкина, юные создательницы «Оловянного солдатика» – мультипликационной истории о событиях, происходивших на Курской дуге. Также награждены дипломами победителей фотоконкурса «Мужество и доблесть курян».

Открытие фестиваля посетили более 300 человек. Кинопоказ в центре досуга «Юность» пройдет 20 сентября. Вход на мероприятие по пригласительным билетам, которые можно получить бесплатно в кассах драмтеатра, филармонии (ул. Перекальского, 1) и досугового центра «Юность».