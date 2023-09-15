В Курске в сентябре откроются цифровые кафедры в ЮЗГУ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В перечне восемь образовательных программ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

- Учащиеся цифровых кафедр могут получить не только дополнительное бесплатное IT-образование, но и возможность трудоустройства после прохождения практики и стажировки в региональных компаниях, - отметил министр цифрового развития и связи Курской области Сергей Кожевников.

В этом году набор на цифровые кафедры увеличен до 750 обучающихся, и это не только студенты ЮЗГУ, но также Курского ГАУ и КАГМС. Продолжительность обучения составит девять месяцев. По итогам выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке.