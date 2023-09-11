Новым мэром в Судже Курской области стал самовыдвиженец Виталий Слащев

Избирательная комиссия Курской области опубликовала предварительные итоги выборов. Так, Виталий Слащев стал новым мэром города Суджа, набрав поддержку 41,56% избирателей. Самовыдвиженец и майор Виталий Слащев ранее работал старшим уполномоченным по особо важным делам отдела административных расследований таможни МАПП Суджа.

В выборах также участвовали действующий мэр Владимир Дьяченко, который набрал 33,69% голосов, и кандидаты Алексей Гамаюнов и Иван Лисов, набравшие 11,18% и 8,74% голосов соответственно.

Напомним, выборы в регионе проходили три дня - 8,9 и 10 сентября.