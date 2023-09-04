Под Курском в ДТП пострадал 50-летний велосипедист

В поселке Золотухино сбили велосипедиста. Как рассказали в полиции, ДТП случилось 3 сентября примерно в 12.30. 71-летний водитель на ВАЗ- 21093 ехал по улице К. Маркса в строну Почтовой. При повороте налево наехал на велосипедиста. Пострадавший 50-летний мужчина попал в Фатежскую районную больницу.

А в Конышевском районе 3 сентября иномарка слетела в кювет. Авария произошла примерно в 17:00 на 8 км автодороги «Конышевка - Жигаево - Фатеж – Дмитриев». 37-летний водитель «Опель Астра» без прав не справился с управлением и допустил съезд в кювет. После чего машина врезалась в опору ЛЭП. От удара автомобиль загорелся. Водитель иномарки получил ранения и был доставлен в Фатежскую ЦРБ.