В Курской области иномарка сбила 80-летнюю пенсинерку

Смертельная авария произошла 3 сентября в Щиграх. Как сообщили в региональной полиции, примерно в 11:50 на перекрестке улиц Лазарева и Макарова автомобиль «Рено» с полуприцепом сбил человека. Иномаркой управлял 45-летний мужчина. Под колеса машины попала 80-летняя пенсионерка. Она скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка.

В этот же день в 14:30 на 5 км трассы «Курск - Касторное – Сидоровка» случилась еще одна авария. 52-летний водитель КамАЗа ехал со стороны города Щигры в направлении поселка Золотухино,не справился с управлением, и грузовик перевернулся. В результате шофер получил ранения и попал в больницу.