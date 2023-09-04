Курский филиал «Квадры» возглавил Данил Дунин

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В АО «Квадра» сообщили о назначении нового управляющего директора в курском филиале. Пост занял выходец из Белгородской области Данил Дунин. Об этом стало известно в понедельник, 4 сентября.

В энергетической отрасли Дунин работает более 20 лет. Он занимал различные должности в Белгородской ТЭЦ — от машиниста котлов котлотурбинного цеха до технического директора.

С июня 2023 года Данил Дунин был заместителем управляющего директора — главного инженера в филиале АО «Квадра» - «Курская генерация».

В главном офисе компании ожидают, что новый руководитель повысит качество ресурсоснабжения региона и взаимодействия с клиентами, а также решит вопросы с задержками ремонтных работы на тепловых сетях.

Отметим, за последние 1,5 года в курском филиале сменилось четыре руководителя. Последним этот пост занимал Евгений Артемов.