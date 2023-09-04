В Курске горячую воду отключат в 170 домах Северо-Западного микрорайона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В областном центре из-за подготовки к отопительному сезону остаются без горячей воды 37 многоквартирных домов. При этом отключения будут продолжены. Об этом стало известно на оперативном совещании в Доме советов.

В понедельник, 4 сентября горячую воду отключат в 170 домах Северо-Западного микрорайона. Там будет проходить реконструкция участка трубопровода на Студенческой.

Отметим, на сегодняшний день готовность к отопительному сезону составляет 90%. Так, в Курске провели реконструкцию 21 км тепловых сетей, а в районах области — более 16 км. Работы ведутся по графику.