Курский аэропорт получит дополнительные средства от правительства РФ

Правительство России выделило дополнительные средства на поддержку Курского аэропорта. Соответствующее решение приняли на заседании кабмина.

В общей сложности между аэропортами центральных и южных регинов страны распределят 2,6 млрд рублей. Речь идет о поддержке воздушных гаваней в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе.

Эти аэропорты простаивают с начала СВО, когда ввели запрет на полеты гражданских судов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов. Ранее, в мае 2023 года, на эти же цели из резервного фонда направили почти 2,5 млрд рублей.