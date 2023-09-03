В Курской области обезвредили два украинских беспилотника

3 сентября ВСУ обстреляли поселок Тёткино Глушковского района. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Власти зафиксировали три прилета. К счастью, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, на приграничных территориях Курской области обезвредили два беспилотника. Один в районе села Козино Рыльского района, другой - недалеко от села Горналь Суджанского. Как уточнил Роман Старовойт, оба украинских аппарата обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось также без пострадавших и повреждений.

Поселок Тёткино обстреливали и накануне. 2 сентября власти зафиксировали семь минометных прилетов. В результате которых повреждения получили два дома. Люди не пострадали.