К новому сезону в курском драмтеатре обновили зал

Фото: сайт правительства Курской области. Фото: Предоставлено "КП"

Новый сезон в Курском драматическом театре откроется в обновленном зале. Об этом рассказали в областном правительстве. Установили новые 812 кресел. Они изготовлены из натуральной древесины бука и современных технологичных материалов.

Также в зале полностью заменили напольное покрытие и звуковое оборудование. Установили линейные массивы, сабвуферы, боковые прострелы, усилители, звуковые процессоры. Новая акустическая система позволит зрителям вне зависимости от местоположения в одинаковой степени слышать полное и качественное звучание спектакля.

На модернизацию драмтеатра потратили более 33 млн рублей. В 2024-м в рамках нацпроекта «Культура» полностью заменят оборудование на Малой сцене.

Оценить обновленное звучание куряне смогут уже 9 сентября во время премьеры спектакля «Доктор философии». Им откроется 232-й театральный сезон.