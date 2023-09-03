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НовостиОбщество3 сентября 2023 13:25

Рядовой из Курской области погиб в зоне СВО

Алексей Маврин скончался в бою 3 августа
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: правительство Курской области.

Фото: правительство Курской области.

Рядовой Алексей Маврин из поселка Коренево погиб в бою 3 августа. Об этом сообщили в правительстве региона 3 сентября.

45-летний мужчина родился в Приморском крае, но в последнее время жил в Курской области. В мае 2023 года он заключил контракт на военную службу и отправился в зону специальной военной операции. 16 августа Алексею Маврину исполнилось бы 46 лет.

Ранее в правительстве региона рассказали о гибели Константина Фомина из Железногорска и Константина Арепьева из Курска. Первого призвали в рамках частичной мобилизации, второй служил по контракту.