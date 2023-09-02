ВСУ снова обстреляли курский посёлок Теткино

Поселок Тёткино Глушковского района в очередной раз обстреляли со стороны Украины утром 2 сентября. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Власти зафиксировали семь минометных прилетов. В результате которых повреждения получили два дома. Люди не пострадали. Однако произошел обрыв на линии электропередачи.

- Примерно треть поселка без света. Аварийные бригады приступят к ремонту сетей, когда появится возможность, - добавил Старовойт.

Напомним, этим же утром ВСУ обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. По словам губернатора, насчитали три прилёта. От взрывной волны пострадала женщина.