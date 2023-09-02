В Курске запустили два новых магистральных маршрута

Схема с сайта правительства региона. Фото: Предоставлено "КП"

Новые магистральные маршруты запустили в Курске с 1 сентября. Об этом сообщили в правительстве региона. Автобусы №80М «Перинатальный центр – Ж/д вокзал» обеспечат связь жителей улиц Юго-Западного и Северо-Западного районов и улицы Кавказской с железнодорожным вокзалом в обоих направлениях.

Как уточнили чиновники, в течение месяца на маршруте будут работать автобусы малого класса вместимости с предоставлением льгот. А с 1 октября маршрут войдет в общую пересадочную модель и будет обслуживаться 10 новыми автобусами среднего класса.

Кроме того, с учетом мнения горожан запустили маршрут №75М от Онкоцентра до улицы 3-й Агрегатной. На линии будут работать восемь автобусов большого класса вместимости.

Обновленная схема движения доступна на сайте: https://new.kurskmap.ru/img/newWeb.png. Для организации маршрута жители могут использовать приложение «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов https://clck.ru/348HcF. Кроме того, получить справочную информацию можно по единому номеру 122.