При обстреле курского села пострадала женщина

О ЧП сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Фото: телеграм-канал: https://t.me/gubernator_46 Фото: Предоставлено "КП"

Украинские войска обстреляли деревню Успеновка Кореневского района. Об этом утром субботы, 2 сентября, сообщил глава Курской области Роман Старовойт.

По словам губернатора, насчитали три прилёта. От взрывной волны пострадала женщина. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в одном из домов оказались выбиты стёкла. Власти пообещали помочь с восстановлением.

1 сентября ВСУ обстреляли село Троицкое Кореневского района. Зафиксировано 3 прилёта. Никто из местного населения не пострадал. Поврежден фасад одного из жилых домов.