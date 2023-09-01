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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 14:15

Под обстрел попало курское село Теткино

По данным властей, пострадавших нет
Мария Щербакова

Об обстреле села Тёткино Кореневского района со стороны Украины в пятницу, 1 сентября, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем официальном телеграм-канале. По его словам, зафиксировано 3 прилета.

- К счастью, никто из местного населения не пострадал, - рассказал губернатор. - Поврежден фасад одного из жилых домов. Окажем помощь в восстановлении.

Сейчас в селе нет света - перебита линия электропередачи. Когда появится возможность, специалисты приступят к восстановлению.

Утром 1 сентября Курчатов атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Оказались повреждены административное здание и дом.