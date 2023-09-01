Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 сентября 2023 13:45

Жители Курской области погибли в ходе специальной военной операции

Константин Арепьев был контрактником, а Константин Фомин попал на службу по мобилизации
Мария Щербакова
Фото: правительство Курской области.

Фото: правительство Курской области.

Фото: Предоставлено "КП"

О гибели двух жителей Курской области в ходе специальной военной операции сообщили в региональной администрации в пятницу, 1 сентября.

Константин Фомин — житель Железногорска — был призван в вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. Он погиб в бою 24 августа. Константин Арепьев служил по контракту. Он уроженец Курска, последние годы жил в поселке имени Маршала Жукова.

В администрации подчеркнули, что военный проявил мужество и отвагу, пожертвовав собой ради других. Константину было 23 года.