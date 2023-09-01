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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:03

В Курске на маршруты выпустят 70 новых автобусов

Обновление подвижного состава проведут в октябре
Мария Щербакова

Запуск новых 70 автобусов на 8 городских маршрутах анонсировал первый заместитель министра транспорта и дорог Курской области Александр Васильченко в пятницу, 1 сентября. Он также заявил о том, что в декабре на улицы выпустят электробусы.

Напомним, в конце августа в Курске начала действовать новая маршрутная сеть. С 1 сентября на маршруты 15М, 94Г и 98Г выпустили 30 новых Volgabus средней вместимости. На них будут действовать бесплатные пересадки. Кроме того, ввели два новых маршрута 80М и 75М. Предполагается, что в последующем их переведут на брутто-контракты.