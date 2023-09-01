В Курской области за парты сели около 12 тысяч первоклассников

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта. Фото: Предоставлено "КП"

День зданий в Курской области в этом году отмечают около 12 тыс. первоклассников. А в общей сложности в регионе за парты сели более 120 тыс. школьников. С праздником их поздравил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, к 1 сентября провели масштабные работы по проекту «Модернизация школьных систем образования». В частности, капитально отремонтировали школы.

Кроме того, для учеников расширили возможности использования транспортных карт: теперь бесплатный проезд ввели практически во всем общественном транспорте областного центра.