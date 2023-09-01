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НовостиОбщество1 сентября 2023 7:25

В Курской области за парты сели около 12 тысяч первоклассников

В целом в регионе обучается более 120 тысяч школьников
Мария Щербакова
Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта.

Фото: Предоставлено "КП"

День зданий в Курской области в этом году отмечают около 12 тыс. первоклассников. А в общей сложности в регионе за парты сели более 120 тыс. школьников. С праздником их поздравил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, к 1 сентября провели масштабные работы по проекту «Модернизация школьных систем образования». В частности, капитально отремонтировали школы.

Кроме того, для учеников расширили возможности использования транспортных карт: теперь бесплатный проезд ввели практически во всем общественном транспорте областного центра.