Ремонт сквера на пересечении Союзной и Куйбышева в Курске завершится до начала ноября

В Курской области приводят в порядок общественные пространства Фото: Светлана ВОЛКОВА

Ход работы по благоустройству сквера на пересечении улиц Союзная и Куйбышева в четверг, 31 августа, проверили министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин и председатель комитета городского хозяйства областного центра Дмитрий Меркулов.

Сейчас в парке завершается первый этап второй очереди: укладка тротуарной плитки, монтаж нового освещения и размещение малых архитектурных форм. Благоустройство будет готово к ноябрю. В этом году на сквер потратили около 24 млн рублей. В прошлом году в сквере установили две спортивные многофункциональные площадки, а на 2024 год запланировано озеленение и замена детских площадок.

Отметим, в общей сложности на благоустройство общественных пространств в этом году выделили 55 млн рублей. Помимо сквера на пересечении Союзной и Куйбышева работы проводятся в лесопарковой зоне на проспекте Клыкова и в сквере «Спортивный».