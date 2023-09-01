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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 5:16

Утром 1 сентября украинский беспилотник атаковал курский Курчатов

БПЛА попал в нежилое здание
Анна ГРЕБЕНКИНА

Утром 1 сентября Курчатов атаковали украинские беспилотники. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Оказались повреждены административное здание и дом.

Изначально, по данным властей, на территории региона зафиксировали два летательных аппарата. Позже подтвердилось попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад. Никто не пострадал.

- Падение второго БПЛА не подтверждено - пролет первого беспилотника был ошибочно принят за еще один, - добавил Роман Старовойт.

Ранее, курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины. Повреждены четыре дома.