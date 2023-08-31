Курский поселок Теткино обстреляли со стороны Украины 31 августа 2023

Сегодня, 31 августа, поселок Теткино в Глушковском районе обстреляли ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.

- В результате пяти прилетов осколками повреждены крыши, окна и фасады в четырех частных домах. Пострадавших нет.

Глава региона пообещал всем оказать необходимую помощь в ремонте.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, 29 августа ВСУ атаковали курское село Троицкое. Тем временем, еще двое наших земляков погибли в СВО. Андрей Рюмшин защищал родину с осени 2022-го, Максим Цыбин – с мая 2023 года.