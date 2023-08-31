С 1 сентября в Курске заработает новый пригородный маршрут №621

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

С 1 сентября начинается транспортное обслуживание пассажиров на межмуниципальном маршруте №621 Курск (Привокзальная площадь) – п. им. Маршала Жукова – д. Дурнево. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Движение будет осуществляться по регулируемому тарифу с предоставлением права льготного проезда. На маршруте станут курсировать два транспортных средства малого класса.

Ежедневно они будут выполнять шесть оборотных рейсов: до д. Дурнево - четыре рейса в утреннее и вечернее время, в обеденное время - два рейса до п. им. Маршала Жукова. Расписание движения доступно на сайте.