В Курской области два водителя на «Жигулях» врезались в деревья

По предварительным данным, накануне, 30 августа, в 3:20 в селе Колпаково Курчатовского района вблизи дома №81 водитель 1967 года рождения, управляя «ВАЗом-2110», слетел в кювет, где врезался в дерево. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Чуть позже, в 7:40, на 2-м километре автодороги «М-2 «КРЫМ- Дьяконово-Суджа-2-я Гастомля» в Медвенском районе водитель 1977 года рождения, управляя «ВАЗом-21150», также сначала вылетел в кювет, где стукнулся в дерево.

В обоих случаях автолюбителей госпитализировали с различными телесными повреждениями. Стражи порядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествий.