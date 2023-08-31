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НовостиОбщество31 августа 2023 12:54

В курском Дмитриеве завершился капитальный ремонт школы №2

Внутри и снаружи установили камеры видеонаблюдения
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Образовательному учреждению в этом году исполняется 40 лет. Такой масштабный ремонт здесь проводился впервые. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В здании школы выполнены ремонт фасада, фундамента и внутренних помещений, обустройство инженерных сетей, а также пищеблока и спортзала. Закуплено и установлено новое учебное оборудование. Для безопасности учеников внутри и снаружи установили камеры видеонаблюдения.