В курском Дмитриеве завершился капитальный ремонт школы №2

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Образовательному учреждению в этом году исполняется 40 лет. Такой масштабный ремонт здесь проводился впервые. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В здании школы выполнены ремонт фасада, фундамента и внутренних помещений, обустройство инженерных сетей, а также пищеблока и спортзала. Закуплено и установлено новое учебное оборудование. Для безопасности учеников внутри и снаружи установили камеры видеонаблюдения.