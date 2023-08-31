Реконструкция канализационного коллектора в Курске может затянуться

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курске завершается реконструкция участка сети канализации от улицы 1-й Степной до проспекта Ленинского комсомола. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Решение о реконструкции объекта было принято из-за высокой степени износа и участившихся аварийных ситуаций, которые приводили к подтоплению ближайших улиц сточными водами.

- Основные работы выполнены. Чтобы завершить их и ввести новый коллектор в эксплуатацию, необходимо заменить оставшиеся 120 м сети, - пояснил министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин.

Но подрядчик приостановил реконструкцию, столкнувшись с непониманием со стороны жителей по адресу Сливовый переулок, 24. Они отказываются обеспечить доступ к муниципальной сети канализации, расположенной в пределах их домовладения, и препятствуют проведению работ по замене колодца и прокладке остатка трубы.

- Реконструкция проводится в строгом соответствии с проектной документацией, иного технологического решения, в том числе по изменению трассы прохождения коллектора, нет, - добавил министр.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Курска обратился в Промышленный районный суд с требованием к собственникам земельного участка предоставить доступ к муниципальной сети канализации для проведения работ по его реконструкции. Судебное заседание по делу назначено на 14 сентября.