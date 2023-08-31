В двух районах Курской области отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

31 августа 1943 года были освобождены от немецко-фашистских захватчиков Рыльский и Хомутовский районы Курской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Части 226-й, 322-й и 112-й стрелковых дивизий завершили изгнание немецких захватчиков с территории Хомутовского района. В конце августа советские войска форсировали реку Сейм севернее Рыльска в районе сел Асмолово и Кольтичеево. Здесь находился мощный укрепленный район обороны немцев. Силами 121-й стрелковой дивизии территория от фашистских оккупантов была освобождена.

Сегодня, 31 августа 2023 года, жители районов отдают дань памяти погибшим защитникам Родины и жертвам среди мирного населения.