Курский тяжелоатлет стал призером Игр СНГ

Виктор Кондратьев. Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Гродно на Играх СНГ курский штангист Виктор Кондратьев занял второе место в весовой категории 109 кг. В рывке наш земляк поднял 176 кг, а в толчке – 205. К сожалению, продолжить борьбу за золото помешала травма, полученная прямо во время выполнения одного из упражнений. Тем не менее, итогового результата хватило, чтобы обойти Олимпийского чемпиона из Белоруссии Андрея Арямнова и завоевать серебро.

- Эмоционально был заряжен на победу. Ехал на соревнования выигрывать. Но из-за травмы не получилось побороться в толчке за золото. В такой ситуации серебром доволен. Оцениваю выступление на четверку, - поделился эмоциями воспитанник Юрия Нескородова.