Курская область присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Для школьников из районного отделения «Движения Первых» провели экскурсию по питомнику, рассказали об особенностях выращивания различных пород деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. Ребята, в свою очередь, попробовали свои силы в уходе за посевами сосны. Они провели уборку нежелательной травянистой растительности.

СПРАВКА «КП»

В 2023 году Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес» проходит в пятый раз. Она направлена на формирование в обществе бережного отношения к лесам. Места проведения мероприятий по высадке деревьев размещены на сайте.