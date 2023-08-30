В Курске дороги к школам становятся безопаснее

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В Курске продолжается обновление дорог, многие из которых ведут к школам, детским садам и местам досуга. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области. На ремонтируемых участках специалисты дорожных служб проводят фрезерование асфальта и устраивают выравнивающий слой. На некоторых объектах частично заменяют бортовой камень с занижением в местах пешеходных переходов, ремонтируют тротуары, устанавливают ограждение и дорожные знаки, наносят разметку.

Дорожное покрытие обновили на улице Тамбовской, где находится школа №12 им. С.Н. Перекальского. Специалисты подрядной организации отремонтировали асфальтобетонное покрытие, заменили знаки, частично бортовой камень, восстановили искусственную дорожную неровность и нанесли разметку. Подобные работы проведены и на улице Широкой, где находятся школа №28, детский сад №50 и школа искусств №9. Также улица Широкой обеспечивает подъезд к детскому саду №72. В нормативное состояние привели улицу Мыльникова, где находится школа №59.

Ремонт прошел на улице Александра Невского, где располагается Курский государственный цирк. Обновили покрытие и на улице Бутко, которая ведет к парку «Боева дача». В 2023 году в Курске отремонтируют 36 объектов общей протяженностью около 39 километров.