Жители 11 улиц Курска почти на неделю останутся без горячей воды

Ряд домов областного центра останутся без горячей воды почти на неделю. Об очередном отключении сообщили в компании «Квадра» в среду, 30 августа. Горячей воды не будет с 4 по 9 сентября. Как пояснили в компании, в эти дни будут проходить ремонтные работы на тепломагистрали на улице Студенческая. Специалисты проведут монтаж новых трубопроводов в центральную системиу теплоснабжения, а затем испытаения на прочность и гидравлические потери. Под отключения попадают следующие дома: - проспект Дружбы, 6, 2, 12, 4, 10, 16, 8а, 14, 16, 8, 18, - улица Студенческая, 3, 5, 7, 12, 8, 2, 16, 18, 24, 30, 32, 20, 22, 26, 28, 34, 36, 36а, - проспект Энтузиастов, 1а, 1, 3, 5, - проспект В. Клыкова, - улица 50 лет Октября, 96, 96а, - проспект Хрущева, 4, 6, 10, 14, 16, 1, 3, 5, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 22, 12, 26, - улица Бойцов 9-й дивизии, 185, - проспект Н. Плевицкой, 1, 3, 5; - улица Косухина, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, - бульвар Майский, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 40, 42, 44, 38, 36, 34, 30, 28, 26, 24 - улица Мыльникова, 8, 8а, 1, 15а, 15, 17, 17а, 11, 13, 9, 9а.