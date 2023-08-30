В схему маршрутной сети Курска внесли изменения

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

С 1 сентября в новую маршрутную сеть Курска будут внесены корректировки с учетом обращений жителей города. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На маршруты 15М, 94Г и 98Г выйдут 30 новых автобусов Volgabus среднего класса вместимости - по 10 единиц на каждый. По просьбам жителей изменится расписание движения на маршрутах 73М, 82М, 84Г и 94Г: будут предусмотрены более ранние рейсы в утреннее время. На маршрутах 26П, 50, 92П изменится схема движения.

Обновленная схема движения автобусов доступна на сайте. Для организации маршрута жители могут использовать приложения «Курский транспорт» и «Яндекс», а также воспользоваться планировщиком маршрутов. Кроме того, операторы контакт-центра по единому номеру 122 предоставляют справочную информацию о работе новой маршрутной сети.