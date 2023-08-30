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НовостиОбщество30 августа 2023 13:56

Жителей Курской области покажут в эфире развлекательной программы «Поле чудес»

Она выйдет в эфир в День знаний
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

1 сентября куряне смогут поболеть за своих земляков, участвующих в семейной развлекательной передаче «Поле чудес» на Первом канале. Пятничный выпуск будет посвящен 80-летию победы в Курской битве. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в передаче телезрителей ждут выступления творческих коллективов Курской области. Начало программы в 19:45.

Как ранее сообщал сайт kursk.kp.ru, курянка стала победительницей «Поле чудес». Ирина Корда выиграла массу призов, но от суперигры отказалась.