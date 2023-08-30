В Курске за час разобрали бесплатные пригласительные на концерт Владимира Винокура

Пригласительные на концентр Владимира Винокура в Курске закончились в течение часа. Бесплатные билеты раздавали в кассах Областного дома культуры с утра среды, 30 авгутса, из расчета два билета в одни руки. Организаторы изначально заявляли, что количество мест ограничено и просили отнестись к ситации с понимаением.

Напомним, конценртные программы будут организованы в Курске, Щиграх и Курчатове. В Щиграх концерт пройдет на сцене Дома культуры «Аврора» 2 сентября в 18:00, в Курчатове мероприятие состоится 3 сентября в Доме культуры в 18:00, в Курске зрители смогут увидеть юмористическо-пародийный концерт в областном Дворце культуры им. В.Н. Винокура 4 сентября в 19:00.

Концерты приурочены к 80-летию победы в Курской битве и пройдут в рамках юбилейного тура с новой программой «Юбилей в кругу друзей».