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НовостиОбщество30 августа 2023 9:47

В курском Рыльске отмечают 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Оккупация продолжалась 23 месяца
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 30 августа, отмечается 80-я годовщина освобождения Рыльска от немецкой оккупации, которая продолжалась 23 месяца. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

Несмотря на серьезную водную преграду и упорное сопротивление немцев, полки 121-й стрелковой дивизии охватили Рыльск с трех сторон. Первыми в город ворвались подразделения 383-го стрелкового полка. Древний русский город, а затем и территория Рыльского района были освобождены.

Это стало еще одним историческим рубежом на долгом и трудном пути к победе над фашистской Германией. Сегодня жители города отдают дань памяти погибшим защитникам, павшим землякам и жертвам среди мирного населения.