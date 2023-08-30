Курянка потеряла 219 тысяч рублей, выполняя интернет-задание

Потерпевшая должна была зарегистрироваться на интернет-платформе, ставить лайки на товары и высылать куратору скриншоты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительница Курска решила откликнуться на заманчивую рекламу, гарантирующую быструю прибыль. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. Незнакомец рассказал об основных требованиях: потерпевшая должна была зарегистрироваться на интернет-платформе, ставить лайки на товары и высылать куратору скриншоты. За выполнение несложного задания она получила перевод в 400 рублей.

В дальнейшем ей предстояло выкупить различные товары на определенную сумму. Первая покупка обошлась потерпевшей в пять тысяч. Незнакомцы уверяли курянку, что все расходы будут покрыты, а в качестве вознаграждения на счет поступят дополнительные бонусы. Спустя время девушка обнаружила, что её аккаунт заблокирован и связалась с куратором. Для устранения технических неполадок незнакомец предложил приобрести товар на 70 тысяч. Когда все условия она выполнила, а выманивание средств не прекратилось, наша землячка обратилась в полицию. Сумма ущерба составила 219 тысяч рублей.