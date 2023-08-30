В Курске горело предприятие по производству фанеры

В 7.23 30 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия по изготовлению фанеры в Курске. ЧП произошло в Сеймском округе города на Магистральном проезде на частном производстве.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших людей нет.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Угрозы распространения не было. Люди не пострадали. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 8.10 пожар был ликвидирован.