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НовостиПроисшествия30 августа 2023 7:42

В Курске горело предприятие по производству фанеры

Пожар произошел утром 30 августа на курском предприятии
Ольга ДАНИЛОВА

В 7.23 30 августа на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре на территории производственного предприятия по изготовлению фанеры в Курске. ЧП произошло в Сеймском округе города на Магистральном проезде на частном производстве.

Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Пострадавших людей нет.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения. Угрозы распространения не было. Люди не пострадали. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В 8.10 пожар был ликвидирован.