В Курске раздают бесплатные пригласительные на выступление Винокура

2, 3 и 4 сентября в Курской области пройдут гастроли народного артиста России Владимира Винокура и его Театра пародий. Концерты приурочены к 80-летию победы в Курской битве и пройдут в рамках юбилейного тура с новой программой «Юбилей в кругу друзей». Зрители увидят в исполнении Владимира Винокура его лучшие монологи, новые миниатюры, номера, истории и анекдоты, а также премьеры пародий, сообщает Минкульт региона.

Концертные программы будут организованы в Курске, Щиграх и Курчатове. В Щиграх концерт пройдет на сцене Дома культуры «Аврора» 2 сентября в 18:00, в Курчатове мероприятие состоится 3 сентября в Доме культуры в 18:00, в Курске зрители смогут увидеть юмористическо-пародийный концерт в областном Дворце культуры им. В.Н. Винокура 4 сентября в 19:00.

Пригласительные билеты бесплатны. Получить их можно в кассах учреждений культуры, в которых состоится концерт, из расчета два пригласительных в одни руки. Билеты доступны в кассах с 30 августа. Количество пригласительных ограничено, организаторы просят отнестись к этому с пониманием.