В Социальном фонде Курской области рассказали о графике выплат пособий и пенсий в сентябре

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за август будет перечислена 5 сентября. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В связи с выходными и праздниками в сентябре перечисление пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат будет произведено в определенные дни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

1 сентября поступят единое пособие, выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет; пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; ежемесячное пособие неработающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет; иные ежемесячные пособия по мерам соцподдержки, переданным в Социальный фонд от органов социальной защиты.

Если единое пособие было впервые назначено в августе и получено в течение пяти рабочих дней после этого, то следующая выплата за сентябрь придет в октябре. Ежемесячная выплата из средств материнского капитала за август будет перечислена 5 сентября, пособие работающим родителям по уходу за ребенком до полутора лет – 8 сентября.

Зачисление пенсий через кредитные учреждения произведут 8 (за 10-е число), 12, 20, 22 (за 23-е число) сентября. Гражданам, которые получают пособия и пенсии через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться по ранее утвержденному графику; его можно уточнить в почтовом отделении по месту жительства.