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НовостиОбщество29 августа 2023 14:28

Для курских школьников из приграничья День знаний пройдет в дистанционном формате

Речь о ребятах из Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского и Суджанского районов
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Кроме того, для учеников девяти школ и трех филиалов из этих приграничных районов занятия станут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области. В таком формате получать знания будут 1 334 ребенка. Обучение в остальных общеобразовательных организациях Курской области останется в традиционном формате.

В учебном году-2023/24 в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников, более 12 тысяч из них - первоклассники.