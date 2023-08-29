Для курских школьников из приграничья День знаний пройдет в дистанционном формате

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Кроме того, для учеников девяти школ и трех филиалов из этих приграничных районов занятия станут проводиться с применением электронного обучения и дистанционных технологий. Об этом информирует пресс-служба губернатора и правительства Курской области. В таком формате получать знания будут 1 334 ребенка. Обучение в остальных общеобразовательных организациях Курской области останется в традиционном формате.

В учебном году-2023/24 в регионе за парты сядут более 120 тысяч школьников, более 12 тысяч из них - первоклассники.