В курском парке «Патриот» возобновили реставрацию памятника Жукову

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В парке «Патриот» продолжается реконструкция памятника маршалу Георгию Жукову. Часть работ была выполнена ранее: поверхность очистили от загрязнений, удалили очаги коррозии, восстановили патину. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В настоящее время подрядчик приступил к замене гранитного основания памятника. Кроме того, будет завершен ремонт памятного знака жертвам холокоста, там тоже планируется поменять гранит.

- Реконструкция памятников была временно приостановлена и возобновилась после проведения мероприятий, посвященных 80-летию победы в Курской битве. Все работы планируется завершить до конца сентября, - отметил заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.