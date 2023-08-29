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НовостиОбщество29 августа 2023 14:23

В курском парке «Патриот» возобновили реставрацию памятника Жукову

Подрядчик приступил к замене гранитного основания
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

В парке «Патриот» продолжается реконструкция памятника маршалу Георгию Жукову. Часть работ была выполнена ранее: поверхность очистили от загрязнений, удалили очаги коррозии, восстановили патину. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Курской области.

В настоящее время подрядчик приступил к замене гранитного основания памятника. Кроме того, будет завершен ремонт памятного знака жертвам холокоста, там тоже планируется поменять гранит.

- Реконструкция памятников была временно приостановлена и возобновилась после проведения мероприятий, посвященных 80-летию победы в Курской битве. Все работы планируется завершить до конца сентября, - отметил заместитель председателя Правительства Курской области Константин Поляков.