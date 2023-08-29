Врачи спасли жительницу Курска с расслоением аорты

Фото пресс-службы губернатора и правительства Курской области.

Медики немедленно выполнили компьютерную томографию с контрастом и определили расслоение аорты на всем ее протяжении - от корня до подвздошных артерий.

- Состояние представляло огромную угрозу для жизни 37-летней пациентки: разрыв ослабленной стенки сосуда привел бы к обширному внутреннему кровотечению, нарушению деятельности всех жизненно важных органов, - рассказала врач-кардиолог Анна Сорокина.

Врачи провели экстренную консультацию со специалистами Национального медицинского исследовательского центра - военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского и приняли решение о немедленной транспортировке пациентки в кардиохирургический центр. На реанимобиле женщину доставили в Москву.

Сложную операцию успешно провел выпускник КГМУ, заведующий отделением кардиохирургии госпиталя имени А.А. Вишневского Алексей Колтунов. Спасти жизнь пациентке позволили совместные слаженные действия курских и московских врачей.

Спустя две недели пациентку доставили в Курскую ОМКБ. Женщине предстоит пройти курс реабилитации. Врачи в динамике наблюдают за ее состоянием. При соблюдении рекомендаций прогноз благоприятный. В дальнейшем пациентке нужно обязательно контролировать артериальное давление, наблюдаться у кардиолога и сосудистого хирурга.