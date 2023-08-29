Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 августа 2023 12:30

Курянка потеряла 130 тысяч рублей, покупая квартиру

Он без раздумий перевела деньги незнакомцу, даже не оценив покупку
Алексей СЕРГУНИН
Располагая только фотографиями двухкомнатной квартиры, курянка перевела эту сумму на продиктованный номер банковской карты.

Располагая только фотографиями двухкомнатной квартиры, курянка перевела эту сумму на продиктованный номер банковской карты.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительница Курска проживала на съемной квартире и копила на собственное жилье. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На сайте бесплатных объявлений она нашла подходящий вариант, стоимость которого была намного ниже рыночной. Этот факт не смутил женщину, и она связалась с продавцом. Обговорив детали сделки, незнакомец попросил сразу же внести задаток в размере 130 тысяч рублей. Располагая только фотографиями двухкомнатной квартиры, курянка перевела эту сумму на продиктованный номер банковской карты.

После зачисления денег злоумышленник вновь связался с покупательницей и потребовал перевести еще 280 тысяч. Со слов незнакомца следовало, что деньги ему срочно потребовались на покупку жилья в другом регионе. Просьба насторожила потерпевшую, и она попросила вернуть задаток. На этом общение закончилось: связь с продавцом прервалась, а аккаунт исчез с интернет-страницы. Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.