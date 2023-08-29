Курянка потеряла 130 тысяч рублей, покупая квартиру

Располагая только фотографиями двухкомнатной квартиры, курянка перевела эту сумму на продиктованный номер банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Жительница Курска проживала на съемной квартире и копила на собственное жилье. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. На сайте бесплатных объявлений она нашла подходящий вариант, стоимость которого была намного ниже рыночной. Этот факт не смутил женщину, и она связалась с продавцом. Обговорив детали сделки, незнакомец попросил сразу же внести задаток в размере 130 тысяч рублей. Располагая только фотографиями двухкомнатной квартиры, курянка перевела эту сумму на продиктованный номер банковской карты.

После зачисления денег злоумышленник вновь связался с покупательницей и потребовал перевести еще 280 тысяч. Со слов незнакомца следовало, что деньги ему срочно потребовались на покупку жилья в другом регионе. Просьба насторожила потерпевшую, и она попросила вернуть задаток. На этом общение закончилось: связь с продавцом прервалась, а аккаунт исчез с интернет-страницы. Женщина обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.