В Курске поймали наркозакладчицу

В Курске стражи порядка выявили ранее судимую жительницу областного центра, причастную к сбыту наркотических средств. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону. Наркополицейские совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы задержали подозреваемую с поличным в момент совершения преступления. 40-летняя курянка распространяла запрещенные вещества в лесополосе, изготавливая тайники-закладки.

На допросе женщина призналась, что она нашла в интернете объявление о преступном заработке. Согласившись на роль курьера-закладчика, женщина надеялась таким образом решить финансовые проблемы, не задумываясь о последствиях. При личном досмотре у нее изъяли15 свертков с синтетическим наркотиком общим весом 15 граммов.

В соответствии с ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» ей грозит до 20 лет лишения свободы.